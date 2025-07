Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 77,38 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 77,38 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,06 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.320 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 1,68 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 78,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 23.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,13 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

