Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 69,06 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 69,06 EUR. Bei 69,26 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.810 Continental-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,04 EUR an. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 2,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,12 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,11 EUR.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,33 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,19 EUR fest.

