Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 71,36 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 71,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.089 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 28,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 23.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 1,33 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,91 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

