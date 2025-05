Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 70,88 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 70,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 71,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.853 Continental-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 73,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 38,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,33 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 04.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 10,10 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 7,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

