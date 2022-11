Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 61,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 62,82 EUR. Bei 62,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 259.926 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 111,96 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 39,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,08 EUR.

Am 10.11.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.395,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 8.000,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,55 EUR im Jahr 2022 aus.

