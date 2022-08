Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Verlusten

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 65,68 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,48 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.342 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,96 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,34 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 15,67 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,69 EUR aus.

Continental veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.410,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Continental die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie schlussendlich tiefer: Trotz Millionenverlust blickt Continental optimistisch auf das zweite Halbjahr

Ausblick: Continental öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com