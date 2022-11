Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,7 Prozent auf 60,10 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,84 EUR ab. Bei 62,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 273.794 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 46,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 35,64 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,08 EUR.

Am 10.11.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.395,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.000,00 EUR in den Büchern standen.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,55 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie profitiert: Continental verdient bei steigenden Umsätzen mehr

Ausblick: Continental stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Continental-Aktie gibt nach: Conti mit Milliardenauftrag für neues Bremssystem

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com