Continental Aktie News: Continental steigt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 58,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 58,98 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,22 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 52.254 Stück.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 32,93 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 15,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,89 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Continental dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

