Continental Aktie News: Continental am Mittag behauptet

Die Aktie von Continental zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,64 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 58,64 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 58,80 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 58,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.636 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,70 Prozent. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,89 EUR.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

