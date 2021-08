Continental-Aktie aktuell: Continental nahezu unbewegt

Die Continental-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 113,94 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.883 Punkten liegt. Bei 114,22 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Continental-Aktie sank bis auf 113,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,14 EUR. Zuletzt wechselten 37.040 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,68 EUR an. Am 23.09.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 133,77 EUR angegeben. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 11,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

