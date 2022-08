Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 65,28 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 65,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 64,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.978 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 111,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 41,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 86,69 EUR angegeben.

Am 09.08.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9.410,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.907,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 vorlegen. Continental dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,62 EUR je Aktie.

