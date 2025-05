Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Montagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 74,84 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 74,84 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 74,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.435 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,66 EUR an. 1,10 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 46,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,46 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,33 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,83 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

