Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 54,80 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 54,80 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 55,18 EUR. Bei 54,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224.616 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,07 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.06.2024 bei 54,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,42 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,00 EUR.

Continental gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,79 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

