Continental Aktie News: Continental am Montagmittag im Minus

Die Continental-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 55,36 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 55,22 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.435 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,96 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 50,55 Prozent zulegen. Bei 53,60 EUR fiel das Papier am 16.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 3,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Continental-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 09.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,68 Prozent auf 9.444,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.907,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Continental die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,68 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

