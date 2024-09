Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 56,56 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 56,56 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 56,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,90 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.290 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,61 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 11.09.2024. Mit einem Kursverlust von 9,79 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,24 EUR je Continental-Aktie belaufen.

