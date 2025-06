Continental Aktie News: Continental gewinnt am Freitagmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 74,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Continental legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 74,62 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.600 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,44 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,63 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,54 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 79,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 23.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,91 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9,79 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,90 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Continental gibt italienisches Bremsenwerk an Mutares ab - Aktien leichter

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren