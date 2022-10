Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 51,94 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,98 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,34 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 253.629 Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 111,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,61 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,22 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,31 EUR.

Am 09.08.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.444,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.907,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 09.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je Continental-Aktie.

