Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Um 15:52 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 66,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 67,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 229.279 Continental-Aktien.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). 15,88 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 50,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,55 EUR.

Continental ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.270,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 83,43 Prozent gesteigert.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,53 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

