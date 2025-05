Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Montagmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 74,76 EUR zu.

Das Papier von Continental legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 74,76 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 74,76 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 164.780 Continental-Aktien.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,76 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 31,75 Prozent sinken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,33 EUR an.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber -0,27 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,89 Prozent auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,79 Mrd. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,82 EUR je Aktie aus.

