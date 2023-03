Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag freundlich

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 65,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 65,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.741 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 01.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 72,55 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.03.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,30 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.270,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 5.599,30 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 10.05.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

