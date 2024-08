Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 59,26 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 59,26 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 59,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.887 Continental-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 78,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 24,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,13 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 74,22 EUR.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,16 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Fitch wird zuversichtlich für Continental und hebt das Rating an - Continental-Aktie profitiert

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker