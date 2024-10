Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag tiefer

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 60,04 EUR ab.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 60,04 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 59,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.377 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 30,58 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 15,02 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 76,89 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,52 EUR gegenüber 1,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 11.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,02 EUR je Continental-Aktie belaufen.

