Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 56,78 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,00 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 56,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.190 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2022 auf bis zu 99,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,11 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,92 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.395,60 EUR gegenüber 8.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 6,00 EUR im Jahr 2022 aus.

