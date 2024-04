Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Die Aktie von Continental zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 62,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Continental-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,98 EUR an der Tafel. Bei 63,36 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 62,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.547 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Abschläge von 7,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00 EUR an.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,49 EUR, nach 1,41 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 EUR je Continental-Aktie belaufen.

