Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 68,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 69,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 360.646 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 34,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 77,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 11.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,21 EUR je Continental-Aktie.

