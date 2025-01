Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 68,46 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 68,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 68,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 17.333 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 12,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 34,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 11.11.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge