Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roten Vorzeichen

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 60,08 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 59,74 EUR ein. Bei 60,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.222 Stück gehandelt.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 111,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 46,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 5,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,69 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.410,10 EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.907,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Continental-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

