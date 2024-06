Continental Aktie News: Continental am Mittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 54,78 EUR nach.

Die Continental-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 54,78 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 54,56 EUR. Bei 55,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.136 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.06.2024 auf bis zu 54,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 1,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,88 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,91 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Continental die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,82 EUR fest.

