Continental Aktie News: Continental gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 70,94 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 70,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 70,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,78 EUR. Bisher wurden heute 105.725 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 72,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,64 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 77,11 EUR.

Continental veröffentlichte am 04.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

