Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,24 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,24 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,78 EUR an. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,24 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.316 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 72,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gewinne von 2,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,11 EUR.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

