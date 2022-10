Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 51,14 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 50,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 188.519 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 111,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 54,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 15,41 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,31 EUR aus.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,68 Prozent auf 9.444,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.907,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

