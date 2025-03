Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 68,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 68,28 EUR ab. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 67,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.336 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 72,96 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 6,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,28 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,63 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,11 EUR.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,10 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Continental am 06.05.2025 präsentieren. Continental dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell