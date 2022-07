Continental Aktie News: Continental gibt am Mittag nach

Die Aktie verlor um 27.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 68,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,24 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 139.215 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,53 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Mit Abgaben von 21,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,00 EUR aus.

Am 11.05.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9.244,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.258,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Continental am 09.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 EUR je Continental-Aktie belaufen.

