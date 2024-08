Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 62,12 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 62,12 EUR zu. Bei 62,84 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 285.578 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 26,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 51,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 20,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 75,67 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,04 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

