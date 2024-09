Continental Aktie News: Continental am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 58,14 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 58,14 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,22 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.659 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 25,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 12,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,78 EUR an.

Am 07.08.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR gegenüber 1,04 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

