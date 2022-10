Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Continental-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 52,24 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,24 EUR aus. Bei 51,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.812 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 111,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,34 Prozent. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 17,90 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,31 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 09.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9.444,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.907,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Continental-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Am 09.11.2023 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,19 EUR je Continental-Aktie.

