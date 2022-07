Continental Aktie News: Continental zieht am Vormittag an

Um 28.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 67,94 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,24 EUR an. Bei 67,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.005 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 39,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 19,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,00 EUR je Continental-Aktie an.

Continental gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9.244,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.258,90 EUR umgesetzt worden.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 6,05 EUR je Aktie aus.

