Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag billiger

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 56,80 EUR ab.

Die Continental-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 56,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 56,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.499 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,58 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,19 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR gegenüber 1,91 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 9,79 Mrd. EUR, gegenüber 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,03 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Aktie aus.

