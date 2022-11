Continental Aktie News: Continental am Nachmittag höher

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 57,84 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 58,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.370 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,08 EUR an. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 42,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 74,08 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.11.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.395,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

