Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 68,32 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 68,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 68,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.714 Continental-Aktien.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 14,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,14 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,33 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 9,83 Mrd. EUR, gegenüber 10,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,98 Prozent präsentiert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester