Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 68,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 68,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 68,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.029 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 6,23 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 34,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,54 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 04.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,10 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie in Grün: Conti beruft Hauptversammlung ein - Abspaltung beschlossen

Continental-Aktie im Plus: Automotive-Sparte wird zu Aumovio

Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform