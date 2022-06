Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 09:22:00 Uhr 2,6 Prozent auf 66,92 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 66,66 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,22 EUR. Bisher wurden heute 18.549 Continental-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,91 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,46 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 11.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.258,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 9,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

