Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 76,42 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 76,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,42 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 4.374 Stück.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 49,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 23.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2026 9,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

