Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 58,16 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 58,16 EUR ab. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 57,22 EUR. Bei 59,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 226.439 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 34,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,78 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 07.08.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR gegenüber 1,04 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

