Continental-Aktie aktuell: Continental steigt

Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 91,08 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 11.577 Punkten tendiert. Die Continental-Aktie legte bis auf 91,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 167.743 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2019 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,10 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2020 Kursverluste bis auf 51,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 97,31 EUR an. Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2021 auf 7,83 EUR je Aktie.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie dreht ins Plus: Continental-Vorstandschef legt Amt vorzeitig nieder

Continental beteiligt sich an Sensorentwickler AEye

Erste Schätzungen: Continental stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com