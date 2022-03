Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental zu

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 67,68 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 14.671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Continental-Aktie legte bis auf 68,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.277 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (56,78 EUR).

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 95,77 EUR. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,28 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

ams-Aktie im Plus: ams OSRAM veräußert Autolicht-Geschäft zum Teil an Franzosen

Continental-Aktie schließt im Minus: Maria-Elisabeth Schaeffler scheidet aus Conti-AR aus

Continental-Aktie: Conti legt Millionenbetrag für Diesel-Ermittlungen beiseite

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com