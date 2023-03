Continental Aktie News: Continental am Mittag im Plus

Die Continental-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 68,98 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 69,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79.930 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,55 EUR.

Am 08.03.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 10.270,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 83,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Continental am 10.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je Continental-Aktie.

