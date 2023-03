Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Continental-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 69,26 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 69,58 EUR zu. Bei 68,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 200.948 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,55 EUR.

Continental veröffentlichte am 08.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,30 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 83,43 Prozent auf 10.270,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.599,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte Continental die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.

