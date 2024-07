Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 56,52 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 56,52 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 56,46 EUR. Bei 57,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.679 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 27,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 51,58 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 9,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 74,67 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,31 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Continental.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

