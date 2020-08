DAX nach Konjunkturdaten behauptet

Der DAX begann den Freitagshandel bei 12.879,45 Punkten um 0,39 Prozent im Plus und notiert nach einem kurzen Rücksetzer aktuell 0,42 Prozent höher bei 12.884,19 Zählern.

Nach dem Rücksetzer am Vortag, als unter anderem enttäuschende Signale der US-Notenbank belastet hatten, kann der DAX am Freitag wieder zulegen. Im Wochenverlauf ergäbe sich damit ein minimaler Verlust. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost wirken stützend.

Konjunkturdaten aus der Eurozone

Stimmungsdaten aus dem Industriesektor in Frankreich enttäuschten herb, da sie kein Wachstum mehr signalisieren. Dagegen fielen Daten zur Stimmung in der Industrie in Deutschland besser als erwartet aus. "Die deutsche Industriestimmung verbessert sich und so bleibt es bei dem Wachstumsszenario für das dritte Quartal", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. Im Dienstleistungssektor aber hätten die Stimmungsdaten auf ganzer Linie enttäuscht. "Die Rücksetzer kommen wegen der wieder eingeführten Corona-Beschränkungen grundsätzlich nicht überraschend, das Ausmaß lässt aber Zweifel an der Dynamik der konjunkturellen Erholung aufkommen, zumal die französische Industrie ebenfalls weniger optimistisch ist."

